Депутаты будут принимать законы ночью в состоянии алкогольного опьянения, заявил народный депутат Юрий Левченко (внефракционный).

Во время рассмотрения изменений к механизму государственных закупок он объявил, что в сессионном зале невозможно находиться из-за стойкого запаха перегара.

"Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли (алкогольные напитки), - возмутился Левченко. - Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом сессионном зале бухать?"

Слова Левченко подтвердил народный депутат Сергей Каплин (БПП), отметивший в своем выступлении, что ночью пьяные депутаты будут голосовать за бюджет и прочие законы. На эти заявления коллег отреагировала вице-спикер Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что в помещении Верховной Рады запрещено употреблять алкогольные напитки.

"В буфете они не продаются", - заявила Геращенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада решила заседать в четверг до упора, пока не примет госбюджет-2019.

