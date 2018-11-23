Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Крещатым парком на 287,4 млн гривен.

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 2100 от 21 ноября.

Стоимость строительных работ составляет 221,7 млн гривен, оборудования - 0,3 млн гривен (по экспертной оценке в ценах на 13 сентября 2018 года).

Все работы будут выполнены за счет средств бюджета Киева.

Длина моста составит 206,6 м, ширина будет переменной – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

Продолжительность строительства, согласно проекту, составит 23 месяца.

В пояснительной записке к документу отмечается, что строительство моста является частью концепции создания туристического пространства на склонах Днепра, от Подола до Киево-Печерской Лавры.

Киев планировал открыть пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов до лета 2019 года. В сентябре Киев объявил тендер на строительство пешеходно-велосипедного моста между Крещатым парком и Владимирской горкой за 260,5 млн гривен.

Как сообщала "Страна", в КГГА назвали новые сроки демонтажа "уставшего" Шулявского моста.

Ранее в центре Киева начали ограждать столбиками полосы для общественного транспорта.