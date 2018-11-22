Перерыв в заседании Верховной Рады, на котором народные депутаты собрались утвердить законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год, продлен до 01:00 пятницы.

Ранее "Страна" сообщала, что перерыв в заседании Верховной Рады продлен еще на 2 часа, а это значит, что бюджет примут в ночь на черную пятницу.

Всего ко второму чтению народные депутаты подали в этот законопроект 523 поправок и обработать их за такой короткий срок практически невозможно.

"Еще 50 поданы, но не учтены в таблице", - отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ранее объявил на 2 часа – до 21:30 перерыв в пленарном заседании парламента для того, чтобы дать возможность налоговому комитету завершить работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятие которого должно предшествовать утверждению госбюджета-2019.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада решила заседать в четверг до упора, пока не примет госбюджет-2019.