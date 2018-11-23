Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который может быть связан с заказчиками убийства активистки Екатерины Гандзюк, хочет бежать за пределы Украины. Об этом сообщили активисты в Facebook-сообществе "Кто убил Катю Гандзюк?".

"Один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, человек, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны", - указано в сообщении.

По информации активистов, пресс-служба самого Мангера "молчит и прячется".

"Призываем не допустить того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть Украину до окончания следствия и наказания виновных в смерти Кати. Любой побег мы считаем проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности", - говорится в обращении.

В Херсоне задержали экс-помощника депутата Паламарчука Павловского по делу об убийстве Гандзюк.

Тем временем, полиция заявила, что у следствия достаточно материалов, чтобы доказать вину заказчиков убийства Гандзюк, а СБУ обещает в сжатые сроки установить и задержать заказчика нападения на Гандзюк. Также полиция передала все материалы по делу об убийстве активистки Гандзюк СБУ. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Как сообщала "Страна", херсонские заседания ВСК по делу Гандзюк проведут без прессы.

Мы писали, что мэр Херсона назвал следователю СБУ человека, которого сама Гандзюк подозревала в заказе.