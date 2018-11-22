Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий указ он подписал в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.

Известно, что Юрий Гарбуз занимал должность председателя Луганской ВГА с 29 апреля 2016 года. На этом посту он сменил нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

Гарбуз запомнился своим интервью, в котором он рассказал интересную историю о своей юности.

"Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала: "Синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів, повернись додому". А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя", – отметил Гарбуз.

Он рассказал, что в яме, где он сделал землянку, жила волчица.

"У меня с ней конфликты начались, в конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Ею оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам", – поведал губернатор.

Напомним, 24 октября Кабмин согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Что это означает и какая подоплека перемен в регионах, можно прочитать в нашем аналитическом материале.