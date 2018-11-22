В проекте бюджета на 2019 предусматривается выделение 708 миллионов гривен на "Украинский культурный фонд", из которого также будет финансироваться поддержка проектов, производство и распространение фильмов патриотической направленности.

Об этом говорится в тексте документа, передают "Украинские новости".

Фото: ukranews.com

Так, согласно проекту, фонд получит в 2019 году 708 миллионов гривен, что почти в три с половиной раза превышает прошлогоднюю сумму в 207 миллионов гривен. 

Ранее фонд Марины Порошенко выделил 1,5 млн гривен общественной организации жены вице-премьера Зубко на фестиваль. 10 сентября Украинский культурный фонд закупил услуги по подаче гостям мероприятия напитков на 27 тыс. гривен.

Напомним, стало известно, что в бюджете-2019 обнаружился миллиард на президентский фонд Порошенко.

Ранее мы рассказывали, как президенту выделяют бюджетные деньги на его предвыборный пиар.

 

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