Перерыв в заседании Верховной Рады, на котором народные депутаты намерены утвердить законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год, продлен еще на 2 часа - до 23:30 четверга.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление в четверг вечером сделала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

В тоже время комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики в 21:45 четверга начнет заседание по рассмотрению поправок к законопроекту №9260 из бюджетного пакета с поправками в Налоговый кодекс Украины.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", по состоянию на 21:32 завершается заседание рабочей группы, которая рассматривает поправки, после чего начнется работа комитета.

Всего ко второму чтению народные депутаты подали в этот законопроект 523 поправок и обработать их за такой короткий срок практически невозможно.

"Еще 50 поданы, но не учтены в таблице", - отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ранее объявил на 2 часа – до 21:30 перерыв в пленарном заседании парламента для того, чтобы дать возможность налоговому комитету завершить работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятие которого должно предшествовать утверждению госбюджета-2019.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада решила заседать в четверг до упора, пока не примет госбюджет-2019.