В четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно "курса" на обретение членства Украины в ЕС и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

На сайте Рады появился список проголосовавших. Известно, что в БПП проголосовали 124 депутата. В Народном фронте - 73, среди внефракционых сразу 33 депутата из 60 поддержали инициативу. Оппозиционный блок проголосовал против.

Как сообщала "Страна", в Конституционном суде не стали запрещать изменение Конституции в части закрепления курса на ЕС и НАТО. Среди прочего, в Основном законе предусматривается назвать президента Украины гарантом реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Одновременно судьи запретили аренду иностранцами военных баз в Украине.