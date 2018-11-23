Древний город Талл эль-Хаммам, который располагался в Иорданской долине и достиг расцвета около 3700 лет, но где-то в это же время все упоминания о нем исчезли.

Археологические раскопки на месте его нахождения дали учены основание предполагать, что город мог снести с лица земли астероид, падение которого сопровождалось мощным взрывом, передает Newsweek.

Некоторые исследователи считают, что именно здесь когда-то был библейский город Содом. Однако, окончательного мнения относительно географии Священного Писания нет. Города Содом и Гоморра были уничтожены Богом за их греховный образ жизни, согласно тексту Библии.

Раскопки и радиоуглеродный анализ места, где некогда стоял Талл эль-Хаммам, указывают на то, что большинство его стен были уничтожены 3,7 тысяч лет назад. Также известно, что регион Гор был заселен за 2,5 тысячи лет до катаклизма.

Минералы, которые кристаллизовались под действием большой температуры, подтверждают теорию о том, что древний город был уничтожен большим взрывом.

Исследователи утверждают, что мощный взрыв не просто "снес 100% городов середины Бронзовой эры в районе, но и сделал непригодными для сельского хозяйства некогда плодородные местные почвы".

Также ученые предполагают, что местность снова была заселена людьми через 600-700 лет после удара астероида, который уничтожил все поселения в радиусе 15 миль к северу от Мертвого моря в современной Иордании.

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