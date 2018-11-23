В анализах уже двоих пациентов в Гонконге (Китай) обнаружили штамм гепатита E, носителями которого до этого времени были только крысы, пишет The Guardian.

"Из-за того, что крысиный штамм очень отличается от того, который наблюдался у людей, считалось, что он не может перескочить между видами. Это клиническое открытие", - сказал исследователь Гонконгского университета Сиддхарт Сридхар. Издание отмечает, что штаммы гепатита Е часто передаются между людьми через зараженную воду, в частности в восточной и южной Азии.

В Китае случалось много случаев инфицирования через недожаренную свинину. В стране разработали лекарство от гепатита Е, но препарат еще не сертифицирован и не доступен за пределами страны.

Тем временем, исследователи подтвердили, что нашли в теле 56-летнего пациента штамм гепатита Е, который раньше видели только в телах крыс во Вьетнаме.

Второй случай заражения обнаружили во время анализа крови 70-летней женщины со слабым иммунитетом, которая обратилась в больницу Гонконга с жалобами на боль в животе, головную боль, анорексию и другие симптомы.

Как оказалось, оба пациента живут в пределах трех километров друг от друга. Однако, общий источник заражения определен не был.

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