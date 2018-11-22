Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в соцсети Instagram тизер клипа на песню "Сон".

"Сон - мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные места, существование которых невозможно объяснить или понять... Скоро", - подписала певица опубликованное видео.

На обнародованных в соцсети кадрах видно, что Ани Лорак обнажилась для съемок в своем новом клипе.

Любопытно, что в новой композиции Ани Лорак есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". На фоне информации о разводе певицы с ее мужем Муратом Налчаджиоглу песня приобретает достаточно недвусмысленный подтекст.

Напомним, разлад в семье певицы начался после того, как мужа Ани Лорак заметили в обнимку с известной в столице тусовщицей. На видео, которое попало в интернет, видно, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. Из караоке пара уехала далеко за полночь.