Появились фото учений украинской реактивной артиллерийской батареи, которые прошли на берегу моря
На одном из военных полигонов, размещенных на южном направлении района ООС, прошли плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети.
В сообщении говорится, что военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применению аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.
"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - цитируют в сообщении начальника группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки "Восток".
Также во время учений подразделения Противовоздушной обороны ООСпродемонстрировали готовность к отражению вражеских действий по воздуху.
Фото: facebook.com
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