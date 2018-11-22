На одном из военных полигонов, размещенных на южном направлении района ООС, прошли плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети.

В сообщении говорится, что военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применению аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.

"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - цитируют в сообщении начальника группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки "Восток".

Также во время учений подразделения Противовоздушной обороны ООСпродемонстрировали готовность к отражению вражеских действий по воздуху.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что обучением украинских спецназовцев займутся британские военные.

Также мы сообщали, что Норвегия обвинила Россию в сбое GPS во время учений НАТО после которых столкнулись танкер и фрегат.