В США осудили корыстного ухажера, который убегал со свиданий, не оплатив счет в ресторане
Гражданин США Пол Гонсалес получил 120 дней тюрьмы за то, что заказывал дорогую еду на свиданиях с женщинами в ресторанах, а затем сбегал не оплатив счет.
Об этом сообщает ВВС. Помимо реального срока, американец также получил три года условно. В том числе Гонсалесу запретили пользоваться сайтами и приложениями для знакомств.
Такой вердикт вынес окружной суд Лос-Анджелеса. По словам прокурора, с мая 2016 года по апрель 2018 Гонсалес обманул около 10 женщин на общую сумму $950. Восемь из них заплатили за себя сами. Остальные два счета погасили рестораны.
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