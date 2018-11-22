Гражданин США Пол Гонсалес получил 120 дней тюрьмы за то, что заказывал дорогую еду на свиданиях с женщинами в ресторанах, а затем сбегал не оплатив счет.

Об этом сообщает ВВС. Помимо реального срока, американец также получил три года условно. В том числе Гонсалесу запретили пользоваться сайтами и приложениями для знакомств.

Такой вердикт вынес окружной суд Лос-Анджелеса. По словам прокурора, с мая 2016 года по апрель 2018 Гонсалес обманул около 10 женщин на общую сумму $950. Восемь из них заплатили за себя сами. Остальные два счета погасили рестораны.

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