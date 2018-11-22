Лиц, совершивших уголовные проступки или неосторожное нетяжкое преступление впервые, планируют освобождать от ответственности. Уголовные правонарушения разделят на уголовные проступки и преступления.

Последние, в свою очередь, разделяются на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, в Украине в десятки раз повысили штрафы за мелкие правонарушения и пьянство за рулем. Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (проект № 7279-д) принят на заседании ВР 22 ноября.

Закон определяет уголовный проступок как деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы, пишет ЮрЛига.

Также планируется освобождать от уголовной ответственности лицо, которое впервые совершило уголовный проступок или неосторожное преступление незначительной тяжести, кроме коррупционных уголовных правонарушений. Правонарушитель должен искренне раскаяться, активно способствовать раскрытию преступления и полностью возместить причиненный ущерб или устранить причиненный вред.

Остальные изменения в УК, касаются определенных особенностей, связанных с институтом уголовных проступков, в частности, закрепление требований о том, что лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбывания наказания признаются не имеющими судимости.

Кроме того, проектом предусматривается введение админответственности и усиление уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Так, за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб,в УК будет предусматриваться штраф от пяти до десяти тысяч НМДГ (от 85 тыс. грн до 170 тыс грн). Сейчас предусмотрен штраф от 8 тыс. 500 грн до 34 тыс. грн, а за те же действия, совершенные повторно от 51 до 85 тыс. грн.

Материальный ущерб считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В КоАП за фиктивное предпринимательство будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч НМДГ (от 51 до 85 тыс. грн).

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