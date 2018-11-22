В Федеральной службе охраны (ФСО) России воздержались от комментариев фото- и видеокадров, на которых два военных вертолета взлетают с территории московского Кремля.

Один из вертолетов несет сетку с платформой, в которой виднеются человеческие силуэты. Об этом сообщает RT. При этом источники RT в ФСО рассказали, что речь идёт об учениях.

Видео: youtube.com/Anar Ahmedov

Как сообщала "Страна", Путин назначил нового ответственного за внешнюю политику. На сайте Кремля сказано, что должность начальника управления президента РФ по внешней политике займет Игорь Неверов.

Отметим, что в Техасе рухнул сверхзвуковой истребитель ВВС США T-38 Talon.

Напомним, что по данным немецких журналистов Россия закупает золото.