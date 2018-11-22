Загадочное видео с вертолетами над Кремлем, которые несут людей в сетке, осталось без комментариев
В Федеральной службе охраны (ФСО) России воздержались от комментариев фото- и видеокадров, на которых два военных вертолета взлетают с территории московского Кремля.
Один из вертолетов несет сетку с платформой, в которой виднеются человеческие силуэты. Об этом сообщает RT. При этом источники RT в ФСО рассказали, что речь идёт об учениях.
Видео: youtube.com/Anar Ahmedov
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