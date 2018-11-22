В распоряжении ЦРУ есть запись телефонного разговора, во время которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично дал указание "заставить молчать" журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.

"Директор ЦРУ Джина Гаспел во время визита в Анкару в октябре сообщила о существовании записи телефонного разговора между наследным принцем Мухаммедом и его братом Халидом бин Салманом, который занимает должность посла Саудовской Аравии в США", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на источники, издание отмечает, что во время разговора, зафиксированного ЦРУ, два собеседника обсуждают "дискомфорт", созданный публичной критикой Хашогги администрации саудовского королевства.

"Как утверждается, наследный принц дал указание как можно скорее "заставить молчать" Джамаля Хашогги, и это распоряжение было перехвачено во время прослушки ЦРУ. Дальнейшее убийство является окончательным подтверждением этого указания", - говорится в публикации издания.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре в ходе обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были выявлены следы плавиковой кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании. Ранее Центральное разведывательное управление уже заявляло, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Как сообщила "Страна", сообщалось, наследник саудовского трона может потерять право на престол.

Ранее в МИД Саудовской Аравии опровергли обвинения против наследного принца в заказе убийства журналиста Хашогги.