Заседание Высокого суда Лондона, который в пятницу вынесет очередное решение по иску государственного ПриватБанка (Киев) к его бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, вероятно пройдет за закрытыми дверями.

Заседание назначено на 10:30 по лондонскому времени (12:30 по Киеву).

В тоже время в своем телеграм-канале народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что вынесение приговора произойдет за закрытыми дверями.

"Игорь Коломойский может праздновать. Высокий суд в Лондоне принял решение, что дело ПриватБанка ему не подсудно, сообщают заслуживающие доверия источники", - написал Лещенко.

По данным депутата, отказ Высокого суда рассматривать указанный иск означает, что будут сняты аресты с активов Коломойского и Боголюбова, а также ранее введенное ограничение на расходы в сумме не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

"И.Коломойский и Г.Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне. И если в отношении И.Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании. Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной ПриватБанка и бывшего партнера Вадима Шульмана, Г.Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой", - написал Сергей Лещенко.

Напомним, агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский задолжал Зеленскому $4 млн и обещал вернуть, если артист пойдет в президенты.

Также мы сообщали, что Коломойский пообещал уйти на пенсию в случае победы Порошенко на выборах.