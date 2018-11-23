В Великобритании щенка чау-чау отправили в питомник за укус полицейского. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британских журналистов, щенка арестовали на основании "Акта об опасных собаках" от 1991 года. Собака была отправлена в питомник на девять месяцев. Хозяева щенка намерены через юристов добиться освобождения питомца.

Как сообщала "Страна", в Калифорнии маленький медвежонок в поисках еды забрался в мусорный контейнер, но выбраться из него самостоятельно уже не смог. Ему на помощь пришел полицейский, который осторожно открыл контейнер и дал медвежонку выбраться наружу.

Отметим, что в Словакии полицейский пес не дал уйти двум украинцам-контрабандистам. Полицейские преследовали четырех украинцев, получивших партию контрабандных сигарет из вагона грузового поезда.