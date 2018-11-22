Строительство современного аэропорта в Днепре, Каменке или где-то между городами действительно будет, однако где именно его возведут - еще не решено. Такое заявление сделал сегодня мэр Борис Филатов на брифинге, посвященном итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Укринформ.

"Где будет строиться аэропорт - это вопрос еще не решен. Почему? Потому что рассматриваются три варианта. Первый вариант - он уже попал в медиа - это поселок Соленое, второй - на месте ныне действующего аэропорта. Есть еще один, резервный вариант, - аэропорт на месте действующего аэропорта в Каменке (аэродром авиаспортивного клуба, - Прим. Ред.)", - сказал Филатов.

Он отметил, что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а в настоящее время все это анализируют профильные специалисты и окончательное решение будет принято с учетом их экспертного мнения.

"Если принять во внимание новый аэропорт в поселке Соленом, то там, прежде всего, лучшие метеоусловия, там есть возможность брать пассажиропоток не только из Днепра, но и из близлежащих городов. Еще одно преимущество - там есть возможность построить взлетную полосу протяженностью 2800 метров, что позволит принимать воздушные суда более высокого класса, большей вместимости и дальности полета. В Днепре взлетная полоса может быть построена в лучшем случае на 2590 метров", - сказал Филатов.

Городской голова подчеркнул, что сейчас для строительства нового аэропорта есть политическая воля руководителя государства, есть средства, которые будут выделены на первоочередные проектные работы в пределах 200 млн грн. Кроме того, в 2019 году эта сумма будет увеличена вдвое и ситуация будет сдвинута с "мертвой точки".

Филатов предполагает, что определиться с местом строительства смогут до конца нынешнего года.

Ранее "Страна" писала о том, что жителям Днепра анонсировали открытие новых станций метро на середину 2023 года.

Также мы сообщали, что идею строительства аэропорта между Днепром и Запорожьем лоббирует лично Порошенко.