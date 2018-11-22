Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента до 21:30, так как парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики продолжает рассмотрение проекта изменений в Налоговый кодекс из так называемого "Бюджетного пакета".

"До 21:30 я объявляю перерыв", - сказал спикер народным депутатам на пленарном заседании парламента в четверг.

В это время Верховная Рада рассматривала проект закона №8515 относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.

Парубий отметил, что большое количество народных депутатов находится на заседании налогового комитета, где продолжается подготовка ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, который необходимо утвердить перед принятием проекта госбюджета-2019.

"Пока комитет работает, там большое количество людей, я объявляю перерыв. После перерыва мы соберёмся и завершим рассмотрение этого законопроекта", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее Рада под надзором Порошенко поддержала внесение в Конституцию курса на НАТО.

Мы писали, что Рада проголосовала за введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Напомним, Рада решила заседать в четверг до упора, пока не примет госбюджет-2019