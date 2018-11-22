Австралию накрыла мощная пыльная буря. Стихия привела к задержке авиарейсов из-за плохой видимости. Об этом сообщает BBC.

"Гигантская пыльная буря накрыла населенные пункты на юго-востоке Австралии, из-за чего небо стало оранжевого цвета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, облако пыли протяженностью 500 км привело к задержке авиарейсов и уже достигло Сиднея.

Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс фиксируют серьезные проблемы с видимостью на улицах.

К возникновению бури првела засуха, которую штат переживает с августа. Сильные ветры подхватывают частицы сухой почвы, образуя облако из пыли.

По информации медиков, к ним обратились десятки людей с жалобами на проблемы с дыханием. Количество пострадавших пока не называется.

Фото: bbc.com

Власти Сиднея призвали местных жителей не выходить на улицы. Особенно предупреждение касается маленьких детей, а также тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" писала о том, что вечером после первого снегопада улицы Киева превратились в сплошной каток.

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