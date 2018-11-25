Ученые создали первый в мире медицинский сканер, который может сделать 3D-изображение сразу всего тела.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Впервые в мире медицинский сканер, который может сделать 3D-снимки сразу всего тела", - говорится в сообщении.

Сканер EXPLORER является комбинацией двух сканеров - позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской компьютерной томографии, которые каждый день используют в медицинских учреждениях.

Аппарат может снять 3D-видео человека путем диагностического сканирования в течение 20-30 секунд, что, в свою очередь, поможет установить болезнь, проследить распространение в теле рака или инфекций, и разработать новые медикаменты.

Американские профессора Саймон Черри и Рамси Бадави из Калифорнийского университета потратили миллионы долларов США и работали более десятилетия над этим удивительным сканером.

"В то время, как я годами представлял как будут выглядеть снимки (сделанные сканером - ред.), ничего меня не подготовило к тем невероятным деталям, которые мы увидели на первом скане", - сообщил Черри.

Отмечается, что EXPLORER, как и обычные медицинские рентгеновские сканеры, использует радиацию в своей работе.

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