Председатель Компартии Китая, глава КНР Си Цзиньпин признан самым популярным главой государства в мире. Об этом говорится в рейтинге, составленном по результатам исследования итальянского Института Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman).

"Первое место твердо находится в руках Си Цзиньпина", - отмечается в исследовании. Об этом сообщает politicsglobal.

Лидеру Китая удалось укрепить экономическую роль КНР, он также начал социально ориентированную политику, имеющую, однако, некоторые пределы. По этим причинам он пользуется большим одобрением в своей стране. Также его весьма благосклонно оценивают во многих регионах мира благодаря политике невмешательства Пекина во внутренние дела других стран и растущему гуманитарному, культурному и экономическому влиянию Китая.

По данным исследования, на втором месте по популярности расположился президент России Владимир Путин. Он пользуется крайне высоким уровнем поддержки населения, что помогает сосредотачиваться на внешней политике для усиления позиции России на международной арене.

В пятерку также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

В мае председатель КНР и президент России также заняли первое и второе места в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes. На третье место журнал поставил президента США.

Фото: mir24.tv

Как сообщала "Страна", Украину обязали выплатить 7,5 тысяч евро несправедливо осужденному за убийство китайцу.

1 мая 2009 года в Харькове началась драка между четырьмя украинцами и группой отдыхавших на пикнике китайских студентов, среди которых был и Чжан. Во время драки один из украинцев был заколот и от полученных травм умер в больнице.

Отметим, что накануне встречи Си Цзиньпина и Трампа авианосец ВМС США зашел в порт Гонконга.