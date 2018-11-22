Во время поединка 18-го тура чемпионата Украины по хоккею УХЛ – Пари-Матч между "Кременчуком" и МХК "Динамо" хозяева забросили сотую шайбу в турнире нынешнего сезона и отпраздновали победу со счетом 5:2.

"Кременчук" первый среди всех клубов УХЛ, переступивший отметку в 100 заброшеных шайб.



Историческим для кременчужан результативным броском отметился нападающий Иван Савченко. Напомним, что на данный момент в его активе 21 (11+10) очко, что позволяет ему занимать второе место среди снайперов в текущем розыгрыше УХЛ.

Видео: youtube.com/УХЛ

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", опубликовано видео лучших моментов и заброшенных шайб 17-го тура Украинской хоккейной лиги.

Отметим, что победу "Кременчуку" над "Днепром" принесла единственная шайба, "Барс" обыграл "Волков" в УХЛ.