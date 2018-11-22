Суд перенес начавшийся сегодня, 22 ноября, в Подольском суде Киева перекрестный допрос свидетелей обвинения по делу обвиняемого в госизмене экс-регионала Александра Ефремова.

Сегодня в суде начали допрашивать экс-главу луганской полиции Владимира Гуславского. Однако допрос прервали и перенесли на 10:00 13 декабря.

"Попытка провести долгожданный перекрестный допрос ключевых свидетелей в деле Ефремова очевидно сыграла не на руку прокуратуре. Свидетель обвинения Гуславский - близкий друг генпрокурора Луценко ежеминутно путался в показаниях и уклонялся от ответа на вопросы защиты",- уверен адвокат Андрей Смирнов.

По его мнению, доверия к показаниям такого свидетеля нет, а главное разногласие в показаниях свидетелей обвинения о якобы наличии у Гуславского какой-то информации о возможных неправомерных действиях Ефремова было опровергнуто показаниями всех других свидетелей обвинения - участниками одновременного допроса.

"В том числе руководством областного СБУ. Фамилия Александра Ефремова вообще вспомнилась всего один раз и то в полностью оправдательном контексте. На лицо все признаки дачи таким свидетелем заведомо ложных показаний против Ефремова. Спустя 9 часов одновременного допроса Гуславский пожаловался на усталость и плохое самочувствие и попросил суд перенести одновременный допрос. Продолжение 13 декабря",- заявил защитник экс-регионала.

В заседании Гуславский говорил о том, что Животовым и Петрулевичем в их показаниях движет личная неприязнь, однако последние отрицали заявление Гуславского. Также Гуславский неоднократно говорил о том, что он не видит разногласий в его показаниях и показаниях остальных свидетелей и просил адвокатов после каждого вопроса уточнять разногласия, которые были отмечены стороной защиты. Отвечая на вопросы относительно отпущенных из СИЗО диверсантов Гуславский ссылался на наличие разрешающих документов, которые ему якобы передало руководство СБУ.

Вместе с тем копии документа нет, Животов и Петрулевич отрицают наличие такого документа. На вопрос о видео, в котором уже отпущенные из СИЗО сепаратисты благодарят Гуславского, бывший глава управления МВД Луганской области заявил, что это не более чем провокации сепаратистов в его адрес.

Ранее "Страна" писала о том, что в суде по делу Ефремова допросили полковника СБУ Животова.

Также мы сообщали, что Турчинов не явился на суд по Ефремову, назвав Донбасс "отдаленными районами".