Госказначейство начало выплаты возмещений по НДС, и экспортеры станут придерживать валютную выручку. Следует отметить, что валютный рынок Украины разворачивается - доллар дорожает после полутора недель курсовой просадки. 22 ноября "американец" поднялся на 5 копеек, и остановился вечером в рамках 27,77-27,80 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Сегодня не работали американские банки (в США отмечают День Благодарения), и казначеи рассчитывали на вялые торги. Однако бизнес расторговался и день прошел достаточно активно, хотя и немного хаотично - крупный валютные продажи не всегда совпадали с выходом покупателей. Потому котировки гуляли в диапазоне 7 копеек.

Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением работы рынка по доллару на условиях tom с завтрашней датой валютирования в связи с выходным днем в США. Утренние котировки были занижены в ожидании отложенного спроса, но и предложение максимально сузилось до объемов обязательных продаж валютной выручки, что в результате не позволило котировками просесть», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Итоговое же подорожание доллара на 5 копеек финансисты объяснили начавшимися выплатами возмещений по НДС. Госказначейство на своем сайте сообщило о перечислении достаточно крупной суммы - 1,5 млрд. грн.

"На этих валютных торгах эта информация не сильно сказалась, но все понимали, что она спровоцирует сокращение валютных продаж уже завтра. Бизнес наверняка станет менее активно конвертировать свободную часть выручки. Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,78-27,82 грн/$, и вполне может двигаться к 27,85 грн/$", - сказал Юрий Гриненко.

Похожий прогноз выдал и Олег Куринной, который заложил на завтра курсовые колебания в рамках 27,75-27,85 грн/$.

При этом на наличном рынке финансисты ждут пока достаточно спокойную ситуацию.

"Завтра же черная пятница, и люди настроены на дешевые покупки, потому сидят в гривне", - объяснил Гриненко.

Самый дешевый наличный доллар 22 ноября отдавали людям по 27,85 грн/$, а самый дорогой - по 28,17 грн/$. Средний курсовой диапазон находился в рамках 27,95-28,0 грн/$. В нем работали Укргазбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, Приватбанк, Банк Пивденный и пр.

Как сообщала "Страна", инвесторы считают, что настоящий обвал курса доллара еще впереди.

Мы писали, что банкиры сообщили, почему украинский бизнес распродает доллар и валит его курс.