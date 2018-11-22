Верховная Рада поддержала назначение исполняющей обязанности главы Минфина Оксаны Маркаровой на должность министра финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Она исполняла обязанности министра финансов с 7 июня 2018 года, когда в отставку ушел предыдущий глава Минфина - Александр Данилюк.

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Напомним, что освобождение Данилюка с должности произошло после обострения отношений между ним и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который отказлся назначать нового заместителя министра. 23 мая Данилюк покинул заседание Кабмина, а правительство без него приняло ряд решений по Министерству финансов.

Данилюк назвал эти постановления правительства незаконными и заявил, что будет их оспаривать после публикации.

Как писала "Страна" ранее, Маркарову считают членом команды бывшего министра финансов Украины Натальи Яресько.

С конца 90-х и по 2015 год она работала в нескольких влиятельных консалтинговых и инвестиционных компаний (Chemonics Intl. Inc. и Western NIS Enterprise Fund). Кроме того, она практиковалась в Мировом банке и возглавляла частное акционерное общество "ИТТ-инвест".

В 2015 году Наталья Яресько, которая имела с Маркаровой давнее знакомство, забрала ее в свою команду и даже сделала ее замминистра финансов. После ухода Яресько Макарова осталась на этой должности. Кроме того, она была назначена правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций и членом наблюдательных советов ряда украинских госбанков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк".

Родилась Маркарова в 1970 году. Первое образование получила в Киево-Могилянской академии (магистр экологии), а второе - в университете американского города Индианы (магистр в области публичных финансов и торговли).

Ранее "Страна" писала о том, что Минфин Украины пригласил Ротшильдов в качестве советников по выпуску евробондов.

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