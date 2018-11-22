Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов Украины
Верховная Рада поддержала назначение исполняющей обязанности главы Минфина Оксаны Маркаровой на должность министра финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.
Она исполняла обязанности министра финансов с 7 июня 2018 года, когда в отставку ушел предыдущий глава Минфина - Александр Данилюк.
Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников
Напомним, что освобождение Данилюка с должности произошло после обострения отношений между ним и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который отказлся назначать нового заместителя министра. 23 мая Данилюк покинул заседание Кабмина, а правительство без него приняло ряд решений по Министерству финансов.
Данилюк назвал эти постановления правительства незаконными и заявил, что будет их оспаривать после публикации.
Как писала "Страна" ранее, Маркарову считают членом команды бывшего министра финансов Украины Натальи Яресько.
С конца 90-х и по 2015 год она работала в нескольких влиятельных консалтинговых и инвестиционных компаний (Chemonics Intl. Inc. и Western NIS Enterprise Fund). Кроме того, она практиковалась в Мировом банке и возглавляла частное акционерное общество "ИТТ-инвест".
В 2015 году Наталья Яресько, которая имела с Маркаровой давнее знакомство, забрала ее в свою команду и даже сделала ее замминистра финансов. После ухода Яресько Макарова осталась на этой должности. Кроме того, она была назначена правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций и членом наблюдательных советов ряда украинских госбанков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк".
Родилась Маркарова в 1970 году. Первое образование получила в Киево-Могилянской академии (магистр экологии), а второе - в университете американского города Индианы (магистр в области публичных финансов и торговли).
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