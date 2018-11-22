Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,77 грн/$1 с 27,745 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,76-27,78 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 ноября укрепился до 27,7419 грн/$1 с 27,7776 грн/$1. Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 27,745 грн/$1

Ранее Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 ноября до 27,745837 грн/$1 по сравнению с 27,774898 грн/$1 на 22 ноября 2018г.

100 долларов США - 2774.5837

100 евро - 3163.8578

10 российский рубль - 4.2291

Как сообщала "Страна", ранее Нацбанк добавил доллару одну копейку .

Мы писали, что финансисты объяснили почему НБУ не дает провалить курс доллара.

Также стало известно, что инвесторы считают, что настоящий обвал курса доллара еще впереди.