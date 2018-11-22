В Верховной Раде проголосовали за назначение министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз. Представление на нее подал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За ее кандидатуру проголосовали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, 22 ноября.

Фриз возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблеи НАТО, является членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем.

Она прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на разных государственных должностях, в частности бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов. Фриз - 1974 года рождения.

С октября 1988 по ноябрь 1996 года — продавец, товаровед кооператива «Рапана» в городе Евпатория. С ноября 1996 по июнь 1997 года — консультант, директор антикварного магазина ООО «Амида-2». С июня 1997 по ноябрь 2001 — искусствовед современного христианского искусства Крымского Республиканского Фонда «Искусство во имя Христа».

С декабря 2001 по октябрь 2002 - специалист по связям с общественностью Украинской ассоциации импортеров и экспортеров в городе Киев. Октябрь 2002 - апрель 2003 - заместитель директора предприятия "Информационный сервис".

В 2003 году окончила с красным дипломом факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

С мая 2003 по март 2005 года — помощник народного депутата Украины Петра Порошенко (на общественных началах. С марта 2005 по август 2006 - помощник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и заведующий пресс-сектора службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С августа 2006 по июнь 2007 года - помощник-консультант народного депутата Украины Аппарата Верховной Рады Украины. Июнь 2007 - май 2008 года - работа на общественных началах.

С мая 2008 по январь 2013 года - ведущий специалист аппарата совета Национального банка Украины.

С сентября 2013 по июнь 2014 года - пресс-секретарь ООО "Интерстарч Украины". В ходе президентских выборов 2014 года возглавляла информационный департамент избирательного штаба Петра Порошенко.

В июне - августе 2014 года - руководитель Главного управления общественных коммуникаций и информации Администрации Президента Украины. С августа по декабрь 2014 года была руководителем Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года в партийном списке партии "Блок Петра Порошенко" она заняла 30 место.

В Верховной Раде VIII созыва стала председателем подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Помимо этого - член постоянной делегации в парламентской ассамблее ГУАМ, заместитель члена постоянной делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Член группы по межпарламентским связям с ФРГ, Италией, Великобританией, КНР, Францией и США.

Фото: finoboz.net

Отметим, ранее Верховная Рада поддержала назначение исполняющей обязанности главы Минфина Оксаны Маркаровой на должность министра финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Незадолго до этого Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно "курса" на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.