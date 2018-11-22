Верховная Рада Украины приняла решение об отставке министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового. За соответствующее решение проголосовало 257 депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Он был назначен министром агрополитики в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года. Как сообщалось, Кутовой 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети Facebook заявил о своей отставке. Сообщалось, что по его заявлению ему перестала начисляться и выплачиваться зарплата.

Напомним, Кутовой заверял, что ушел в отставку просто из-за бизнеса.

Ранее мы писали, что глава одного из самых хлебных министерств Кутовой оказался человеком небогатым. В 2015 году получил 81 тысячу дохода. В декларации указано, что в общей структуре доходов на заработную плату пришлось 76,9 тысяч гривен. То есть, в месяц он зарабатывал чуть более 6,4 тысяч гривен. Помимо этого в 2015 году Кутовой получил 3,8 тысяч гривен в качестве дивидендов и процентов.