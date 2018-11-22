Харьковский художник Гамлет Зиньковский не получил обещанный грант от президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что распоряжение было подписано главой государства еще в июле 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега и соавтор выставки "Предметы" Сергей Петров ("Bob Basset").

По словам автора поста, задумка провести масштабную презентацию собственных работ возникла у них еще в минувшем году. На стадии организации от директора центра современного искусства "ЕрмиловЦентр" Натальи Ивановой поступило предложение подать документы на президентский грант, что и было сделано незадолго до поездки в Перу девять месяцев назад.

Как утверждает Сергей Петров, они неоднократно встречались с чиновниками, а в июле появилось распоряжение главы государства о выделении Гамлету Зиньковскому 54 тысяч гривен. Но лишь спустя несколько месяцев художникам сообщили о невозможности получения средств, так как в документах был указан "ЕрмиловЦентр".

"Никто не получил ничего. Мы за свои деньги (я, Гамлет, "ЕрмиловЦентр") организовали и провели одну из, наверное, самых успешных выставок современного искусства осени 2018 года, если не в Украине, то уж в Харькове точно. Выставку, которая показала многим людям, что, оказывается, искусство - это круто и на него интересно ходить", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что вслед за Харьковом и в Одессе началась война с муралами художника Гамлета.

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