Харьковский художник Гамлет не получил обещанный президентом Порошенко грант
Харьковский художник Гамлет Зиньковский не получил обещанный грант от президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что распоряжение было подписано главой государства еще в июле 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега и соавтор выставки "Предметы" Сергей Петров ("Bob Basset").
По словам автора поста, задумка провести масштабную презентацию собственных работ возникла у них еще в минувшем году. На стадии организации от директора центра современного искусства "ЕрмиловЦентр" Натальи Ивановой поступило предложение подать документы на президентский грант, что и было сделано незадолго до поездки в Перу девять месяцев назад.
Как утверждает Сергей Петров, они неоднократно встречались с чиновниками, а в июле появилось распоряжение главы государства о выделении Гамлету Зиньковскому 54 тысяч гривен. Но лишь спустя несколько месяцев художникам сообщили о невозможности получения средств, так как в документах был указан "ЕрмиловЦентр".
"Никто не получил ничего. Мы за свои деньги (я, Гамлет, "ЕрмиловЦентр") организовали и провели одну из, наверное, самых успешных выставок современного искусства осени 2018 года, если не в Украине, то уж в Харькове точно. Выставку, которая показала многим людям, что, оказывается, искусство - это круто и на него интересно ходить", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что вслед за Харьковом и в Одессе началась война с муралами художника Гамлета.
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