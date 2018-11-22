В четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно "курса" на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Отметим, что решение прошло под присмотром президента Украины Петра Порошенко, который пришел в ВР незадолго до голосование.

"Вопросы Евросоюза и НАТО очень тесно между собой связаны. У этих двух организаций несколько разные цели, но общие ценности. И критерии членства, которых нам еще предстоит достичь, очень и очень похожи. Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу – на самом деле очень амбициозная задача, и выполнить ее настолько непросто. Настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки", - заявил Порошенко во время представления проекта изменений в Конституцию.

Как сообщала "Страна", в Конституционном суде не стали запрещать изменение Конституции в части закрепления курса на ЕС и НАТО. Среди прочего, в Основном законе предусматривается назвать президента Украины гарантом реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Одновременно судьи запретили аренду иностранцами военных баз в Украине.