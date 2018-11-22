23 ноября во всем мире, в том числе и в Украине, наступает Черная пятница – день больших распродаж и скидок. Во многих магазинах не ограничиваются только пятницей, а обещают скидки и в последующие пару дней, вплоть до 25 ноября.

"Страна" уже писала о том, какие уловки используют украинские магазины. Теперь мы выяснили, какие крупные сети и бренды будут проводить распродажи в Черную пятницу 2018 и что они обещают покупателям.

Магазины и заправки

Розетка. В популярном интернет-магазине Rozetka предлагают скидки в каждой категории товаров. Распродажа в Розетке начнется ровно в полночь 23 ноября: с этого времени начнут действовать скидки. Цены обещают снизить до 70% на одежду, электронику, бытовую технику и многое другое. Чтобы не пропустить акции, можно подписаться на email рассылку магазина. Перед стартом распродаж на почту будет выслан промокод. Его можно ввести при оформлении заказа и получить скидку.

Jusk. В магазинах мебели Jusk скидки действуют с 22 по 25 ноября. Там обещают снижение цен на все категории товаров, в том числе одеяла, подушки, полотенца (до 60%), мебель – кухонную, обеденную, кровати, кресла, комоды и так далее (до 50%), матрасы (до 60%), коврики, постельное белье, корзинки для одежды (до 70%) и многое другое.

Цитрус. В магазинах техники и гаджетов "Цитрус" обещают продавать смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, электротранспорт со скидками от 7% до 70%. Кроме того, на все действует кредит до 25 платежей. Распродажа продлится до 25 числа.

КОСМО. В магазинах косметики и товаров для дома КОСМО черная пятница началась еще 21 числа и продлится до 25 ноября. Там обещают скидки от 25% до 60% на все товары – декоративную косметику, парфюмерию, уход за волосами, моющие средства, кремы, кухонные полотенца и другие товары для красоты и дома.

Комфи. В Черную пятницу скидки будут в магазине техники Comfy.ua. В акции будут участвовать такие товары: смартфоны, пылесосы, телевизоры, холодильники, стиральные машины, ноутбуки, ps4, наушники, смарт-часы. Скидки – до 50%.

Фокстрот. В магазинах "Фокстрот" распродажа началась еще 21 ноября. Скидки будут действовать до 26 числа. В зависимости от выбранного товара скидка может составлять до 70%.

WOG. На заправках WOG планируется ночь скидок. С 23 ноября 21:00 до 06:00 24 ноября на АЗК WOG действуют скидки на топливо и кофе: 5 грн на литр бензина и ДТ, 2 грн на литр газа, 5 грн на кофе. Акция действует при заправке от 13 литров. Скидка предоставляется при покупке не более 100 литров топлива в одном чеке.

Что предлагают торговые центры Киева

Практически все торговые центра Киева заранее завлекали покупателей объявлениями о Black Friday и акциях.

В ТРЦ Dream Land в Черную пятницу снизят стоимость входа в Dream Land и на все развлечения. Гостей будут развлекать Tayanna, Melovin, Денис Реконвальд, Constantine, DSide Band.

ТРЦ Gulliver с 16:00 организует праздник, а в атриуме, покупателям с чеком от 500 грн, можно будет испытать удачу и сорвать наклейку с зебры, чтобы узнать какой подарок вам достался.

В ТРЦ Sky Mall, кроме скидок, обещают 23 ноября в 20:00 разыграть IPhone XS, а также будут привлекать покупателей выступлениями Alyosha, Артема Пивоварова и Sonya Kay.

ТРЦ Ocean Plazа также обещает разыграть десяток гаджетов по чекам на сумму от тысячи гривен (либо два чека от 500 грн).

В Lavina Mall многие магазины также сообщают о скидках на Black Friday, среди них - H&M.

Дарынок кроме скидок, предлагает выступление Витальки (Гарика Бирчи) и шоу, которое начнется в 16:00 24 ноября.

Магазин украинских брендов "Всі свої" на Крещатике, 27 обещает скидки с 23 по 25 ноября.