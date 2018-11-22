К 2023 году в Днепре откроют три новых станции метро. Об этом со ссылкой на заммэра города Михаила Лысенко пишут "Українські новини".

На данный момент в городе функционирует одна линия метро, которая объединяет шесть станций. В год пассажиропоток днепровского метро составляет 7,4 млн человек. Протяженность линии - 7,1 км, после открытия новых станций она увеличится еще на 4 км - до 11,1 км.

Так, по словам заместителя городского головы, при худшем варианте развития событий, к середине 2023 года станции "Центральная", "Театральная" и "Музейная", расположенные на проспекте Дмитрия Яворницкого, будут введены в эксплуатацию. Отметим, что только в 2018 году на строительство метро в Днепре в государственном бюджете было предусмотрено 227,9 млн гривен.

Напомним, названы сроки и стоимость строительства ветки метро на Виноградарь в Киеве.

Также мы писали, что Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь за 1,1 млрд гривен.