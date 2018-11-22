Житель Харькова Владимир Рисенко показал на своей странице в соцсети изображение газеты "Вестник Харькова", которая, судя по всему, имеет превыборную направленность. На первой полосе изображены президент Украины Петр Порошенко и мэр города Геннадий Кернес.

"Предвыборная газета в Харькове. Раздают на каждом шагу. Трогательное единение президента, победившего благодаря Майдану, и одного из организаторов Антимайдана (автор имеет в виду Геннадия Кернеса - прим. ред.). Владофилы, вы ещё рассказываете, что если не Порошенко, то будет реванш?" - задается вопросом Рисенко.

Как сообщала "Страна", ранее полтавский суд снял с рассмотрения дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняли в похищении двух майдановцев.

После того, как суд закрыл дело Кернеса мэр Харькова требует своего оправдания