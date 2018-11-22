На заседании Верховной Рады 22 ноября нардепы 243 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект №9084, предусматривающий внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Данный законопроект урегулирует вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год. Отметим, что голосование за него также состоится на сегодняшнем заседании.

Согласно документу, теперь субвенции местным бюджетам из государственного должны быть утверждены и предоставлены в течение 30 дней со дня вступления в силу закона о бюджете. Кроме того, с 1 января 2019 года в бюджеты местного самоуправления будут зачислены 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата).

Кроме того, изменения в Бюджетном кодексе предусматривает причислить программу госгарантий медобслуживания населения к защищенным расходам бюджета. Также они нормируют особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения ООС.

Также в документе упомянуты и субсидии. Теперь пострадавшим участникам Революции Достоинства льготы и субсидии будут предоставляться за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Также документ исключает расходы на детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей из перечня расходов на образование и включает их в перечень расходов на соцзащиту и соцобеспечение.

Напомним, Порошенко едет на заседание Рады контролировать изменения в Конституцию и принятие бюджета.

Также мы писали о том, как переписали проект бюджета-2019 ко второму чтению.