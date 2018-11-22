Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта пояснил, что несмотря на принятие тайским правительством решения об отмене виз для украинцев, для введения этого решения в действие нужны определенные меры. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - написал посол.

В то же время на Facebook-странице посольства Украины в Таиланде уточнили, что конкретная дата начала работы безвиза для украинцев, путешествующих в Таиланд, пока неизвестна.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Сейчас путешествующим в Таиланд украинцам виза ставят по прибытии в эту страну. При этом 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор для граждан Украины, составлявший $60.

Ранее "Страна" писала о том, что со 2 ноября украинцы могут летать в Катар по безвизу.

Также мы сообщали, что Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме.