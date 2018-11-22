В Украине на прошлой неделе зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook. По данным ведомства, циркуляцию вирусов гриппа впервые с начала сезона была зафиксирована в период с 12 по 18 ноября.

"Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне - на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине", - сообщили в Минздраве.

Также сообщается, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7% и 8,0% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона против гриппа было вакцинировано более 84 079 человек.

Как сообщала "Страна", в Украине с начала года корью заболели 36,5 тысяч человек, 15 умерло.

Ранее Минздрав запретил рекламировать популярные лекарства от простуды, боли и болезней ЖКТ.