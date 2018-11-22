В украинском Facebook набирает популярность видеоролик про "бизнес по-черновецки". Его на своей странице в соцсети выложил пользователь Иван Патарак.

Он заснял фрагмент торговли на рынке в Черновцах. Реализаторы вывалили товар - колготки - прямо на тротуар. Несмотря на это, к ним выстроилась очередь из желающих приобрести чулочные изделия, женщины вынуждены приседать и копаться в сваленном в кучу товаре.

"Все для людей. Колготочки уже продают с брусчатки. Куча людей. Очередь стоит. Хоть бы прилавок какой-нибудь поставили", - комментирует авто видео за кадром.

В комментарии к записи Иван Патарак отмечает, что для продавцов, видимо, главное - бешеный спрос. "Блэк фрайдэй на брусчатке" - резюмирует он.

За несколько часов видео набрало 6,5 тысячи просмотров и множество комментариев.

Напомним, украинцам пообещали "примороженный листопад" на "черную пятницу".

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