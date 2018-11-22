Председатель сельского совета пытался подкупить пограничника в Раховском районе Закарпатья. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В сообщении говорится, что 48-летний житель Раховского района предлагал взятку в 500 долларов США пограничнику отдела пограничной службы "Деловое". Силовики задержали мужчину с поличным.

Отмечается, что за указанную сумму злоумышленник ожидал получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение патрии табачных изделий в Румынию через реку Тиса, по которой проходит государственная граница.

"Также предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Кроме того, ему могла принадлежать часть табачных изделий, задержанная в тот день", - отмечают пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

По их словам, участок государственной границы с Румынией в пределах Закарпатской области остается активным относительно попыток контрабанды табачных изделий.

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на автомобиле с еврономерами сбили начальника пограничного отдела "Деловое" Вадима Березенского, который от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Также "Страна" писала о том, что в Словакии полицейский пес не дал уйти двум украинцам-контрабандистам.