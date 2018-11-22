Куриный фаст-фуд KFC, который был открыт в Доме профсоюзов 21 ноября, решено закрыть на неопределенное время. Об этом сообщают правоохранители, дежурящие при входе в заведение.

На улице у входа припаркована патрульная машина, а десяток силовиков выстроились у входа в KFC, сообщая, что фаст-фуд не работает. "Заведение закрыто, не знаем надолго ли и почему", - сообщил один из них, одетый в маску.

В самом помещении KFC через тонированное стекло видно, что сотрудники находятся в помещении - светится электронное меню у кассы, по залу ходят люди в форме официантов, при этом на улице не наблюдается никаких протестных акций или радикально настроенных людей. Утром в социальных сетях сообщали, что заведение работает.

В здании Дома профсоюзов во времена Евромайдана погибли люди. Только по официальным данным там погибли как минимум двое - Владимир Топий и Александр Клетинский.

На Майдане закрыли KFC. Фото: Страна

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