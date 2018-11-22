Президент Петр Порошенко в четверг, 22 ноября, посетит голосование Верховной Рады за законопроект, который закрепляет в Конституции курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщают источники "Страны".



"Ожидается, что президент будет присутствовать при рассмотрении законопроекта по курсу НАТО и ЕС, а также на голосовании по принятию бюджета", - сообщил источник.

Как сообщалось, появились детали представления Верховной Рады о курсе Украины в НАТО и ЕС, одобренного Конституционным судом.

После этого Порошенко попросил Раду немедленно рассмотреть закрепление в Конституции курса Украины в НАТО. Парламентский комитет уже успел провести заседание и одобрить принятие законопроекта.

Напомним, ко второму чтению в проекте госбюджета Украины появился миллиард гривень на Фонд президента. Из него Петр Порошенко сможет финансировать различные социальные проекты.