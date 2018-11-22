Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти Украины якобы "не несут ответственности" за содержание скандального сайта "Миротворец", а их "юридические возможности влияния на этот "чисто частный" ресурс ограничены". Об этом дипломат заявил в статье немецкого издания Welt.

Ранее в МИД Германии призвали Киев предпринять действия для закрытия сайта "Миротворец", на котором размещены перечни "антиукраинских деятелей", а недавно в списки добавили и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Посол Украины уверяет, что Киев "с вниманием принял к сведению" просьбу Берлина. "Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации. Однако Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что список недопустимый и неуместный", - отметил Мельник.

В то же время дипломат осудил "страшные сценарии" в медиа Германии о том, что Украина якобы желает смерти Шредеру, назвав их "полной ерундой".

Мельник также напомнил, что Шредер попал в список "врагов Украины" после слов о том, что аннексия Крыма должна быть признана.

Государства ЕС озвучили решительное требование к Киеву закрыть сайт в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в частности западных, которые из-за выполнения профессиональных обязанностей вынуждены были получать аккредитацию от "властей ДНР".

Как сообщала "Страна", четверо депутатов Закарпатья и заммэра попали на "Миротворец" из-за венгерских паспортов. В базу их внесли якобы "за нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Венгрия)".

Отметим, что вокалиста Pink Floyd Роджера Уотерса также внесли в базу данных "Миротворца". обвинив его в антиукраинской пропаганде и покушении на территориальную целостностью Украины.