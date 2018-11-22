Открытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства против главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по обращению подозреваемого обоими органами депутата Народного Фронта является нарушением логики. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Андрей Портнов.

"Нет, ну вы когда-нибудь такое видели, чтобы антикоррупционный прокурор начал уголовное производство в отношении начальника антикоррупционного бюро и ещё и по инициативе подозреваемого этими двумя органами депутата Народного Фронта. Мыльная опера вместе с дурдомом уехали во внеочередной отпуск", - отметил он.

В то же время сам автор обращения, которое и стало основанием открытия уголовного производства, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Максим Поляков на своей странице в Facebook заявил, что уголовное дело открыто по факту декларирования Сытником и членами его семьи недостоверной информации.

"По фактам, изложенным в моем депутатском обращении, о нарушении требований законодательства директором НАБУ Сытником и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму, САП расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - написал Максим Поляков.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Скриншоты: Facebook/ Максим Поляков

Напомним, что в начале октября НАБУ и САП вручили нардепу Полякову обвинительные акты по делу о взяточничестве.

Также мы писали, что Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты "янтарного дела". В действиях Полякова ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму $7,5 тыс. Его подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.