"Мыльная опера вместе с дурдомом". Портнов прокомментировал открытие дела против главы НАБУ Сытника
Открытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства против главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по обращению подозреваемого обоими органами депутата Народного Фронта является нарушением логики. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Андрей Портнов.
"Нет, ну вы когда-нибудь такое видели, чтобы антикоррупционный прокурор начал уголовное производство в отношении начальника антикоррупционного бюро и ещё и по инициативе подозреваемого этими двумя органами депутата Народного Фронта. Мыльная опера вместе с дурдомом уехали во внеочередной отпуск", - отметил он.
В то же время сам автор обращения, которое и стало основанием открытия уголовного производства, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Максим Поляков на своей странице в Facebook заявил, что уголовное дело открыто по факту декларирования Сытником и членами его семьи недостоверной информации.
"По фактам, изложенным в моем депутатском обращении, о нарушении требований законодательства директором НАБУ Сытником и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму, САП расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - написал Максим Поляков.
Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов
Скриншоты: Facebook/ Максим Поляков
Напомним, что в начале октября НАБУ и САП вручили нардепу Полякову обвинительные акты по делу о взяточничестве.
Также мы писали, что Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты "янтарного дела". В действиях Полякова ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму $7,5 тыс. Его подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.