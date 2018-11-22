В центре Киева проводят работы по обособлению полос для движения общественного транспорта путем установки делиниаторов. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Первой улицей, где ведут подобные работы, стала Шота Руставели в Печерском районе. По словам руководителя Департамента Сергея Симонова, вслед за этой улицей барьеры начнут монтировать на бульваре Леси Украинки, но они будут другого типа.

"Следующий наш шаг - изучение динамики пропускной способности и эффективности различных видов разделения и избрание лучшего", - отметил он.

По расчетам, на бульваре Леси Украинки одна полоса общественного транспорта будет перевозить 30 тысяч пассажиров в день. Это столько же, как и три полосы для автомобилей на этом же участке.

Фото: 112.ua

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