ОБСЕ опубликовала свой регулярный доклад, посвященный свободе масс-медиа. Представитель организации Арлем Дезир подробно изложил, каким вопросам уделил внимание за период с июля этого года в разных странах.

В докладе, в частности, говорится о случае с журналистом "Страны", которого пытались завербовать в СБУ.

"Я еще раз поднял дело журналиста интернет-газеты Strana.ua Вячеслава Селезнева, который был вынужден сотрудничать со Службой безопасности Украины. Strana.ua опубликовала расследование по этому делу, в котором они задокументировали сообщения и текстовые сообщения (включая угрозы) между предполагаемым сотрудником СБУ и журналистом", - сообщил Дезир.

Напомним, в сентябре этого года сотрудник СБУ Александр Хаиндрава угрозами вынуждал журналиста "Страны" сотрудничать с СБУ. Случилось это вскоре после того, как Селезнев сфотографировал виллу президента Петра Порошенко в Испании, и на нашем сайте вышел материал об этом.