Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир представил доклад по ситуации в странах, входящих в эту организацию. Он охватывает период с июля по ноябрь 2018 года.

Украине в нем посвящено четыре страницы. Упоминается в отчете и "Страна" - туда попала попытка вербовки нашего сотрудника офицером СБУ.

Мы прочитали доклад и разобрались, какие еще нарушения нашел Дезир в Украине.

Июль

Первым в документе упоминается закон о внесудебной блокировке сайтов, который позволяет любому следователю издать постановление и временно закрыть веб-сайт. Дезир рассказал, что попросил отправить проект закона на доработку, как открывающий дорогу к злоупотреблениям власти.

Также в доклад попал случай с выдачей Турции журналиста Юсуфа Инана, у которого было удостоверение на постоянное проживание в Украине. Инана задержали сотрудники СБУ. На каких законных основаниях это произошло - Киев не комментирует. В Турции же журналиста разыскивают за принадлежность к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Дезир посчитал нарушением запрет на въезд главе Российского союза журналистов Владимиру Соловьеву (тезке известного телеведущего). Украинские власти заявили, что Соловьев посещал аннексированный Крым.

В годовщину убийства Павла Шеремета - 20 июля - ОБСЕ обратило внимание украинской власти на то, что убийцы еще разгуливают на свободе. Также в эти дни отмечалась годовщина гибели на Донбассе российского журналиста Андрея Стенина - Дезир призвал защищать представителей прессы независимо от того, где они работают.

Август

В августе, сообщает доклад, было два инцидента с журналистами. 2 августа в селе Лиманка Одесской области грузовик ГАЗ наехал на легковой автомобиль Toyota, в котором находились лидер местной организации "Народного руху" Михаил Кузаконь и журналист Григорий Козьма. Водитель грузовика скрылся с места инцидента на мопеде.

Второй случай - это газовая атака полиции против фотографа "Ассошиейтед пресс" Ефрема Лукацкого. Журналист снимал акцию протеста вокруг одной из киевских строек.

Также Дезир потребовал освободить содержащегося в "ДНР" украинского блогера Станислава Асеева, который дал интервью телеканалу "Россия 24".

Сентябрь

Осенью Дезир обратил внимание на дело Бориса Германа, которого осудили на 4,5 года за организацию покушения на Аркадия Бабченко. Напомним, что эта история тогда превратила украинскую власть в объект критики: ее упрекали в Европе за то, что "убийство Бабченко" оказалось фейковым.

В сентябре также разразился скандал с прослушкой телефона журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Дезир потребовал у властей Украины соотнести их действия с международными стандартами. Также он упомянул попытку Генпрокуратуры изучить телефон корреспондента "Нового времени" Кристины Бердинских.

Отдельно упоминается в докладе случай с нападением на журналистку NewsOne Дарину Билеру. Представитель ОБСЕ назвает происходящее "неприемлемым". Напомним, на репортера напали националисты из "Братства" Корчинского.

Дезир также сообщает о "компании травли" в адрес главы Института массовой информации Оксаны Романюк.

У себя в Facebook Романюк заявляла, что начала получать угрозы после того, как обратила внимание на то, что во время ежегодного совещания ОБСЕ в Варшаве член российской делегации сказал об убийстве блогера Анатолия Шария, спутав его с убитым журналистом Павлом Шереметом.

При этом, по словам Романюк, она не стала писать заявления в полицию.

Дезир также считает заслуживающим внимания факт отключения от вещания за долги UA: Першого. Этот телеканал не может сам оплачивать свое вещание, а в госбюджете расходы на Общественное телевидение уменьшаются.

Также ОБСЕ высказало озабоченность слишком быстрым отключением аналогового телевидения в Украине.

Из других важных инцидентов сентября - попытка сожжения дома житомирского журналиста Артура Журбенко. "Поджог произошел после публикации журналистом статьи о коррупции, связанной с представителями судебных органов", - пишет Дезир.

Случай со "Страной" представитель ОБСЕ описал в своем обращении к властям Украины:

"Я еще раз поднял дело журналиста интернет-газеты Strana.ua Вячеслава Селезнева, который был вынужден сотрудничать со Службой безопасности Украины. Strana.ua опубликовала расследование по этому делу, в котором они задокументировали сообщения и текстовые сообщения (включая угрозы) между предполагаемым сотрудником СБУ и журналистом", - сообщил Дезир.

Он также считает неприемлемым решение Львовского облсовета о запрете русскоязычного культурного продукта на территории региона. "это может негативно повлиять на свободный поток информации и отражения культурного разнообразия идей и мнений, особенно среди нерусскоязычного населения. Я попросил дополнительную информацию, в том числе с в отношении методов осуществления моратория", - заявил чиновник.

Октябрь

В октябре Дезир призвал СНБО и Верховную Раду воздержаться от санкций и давления в адрес двух телеканалов - 112 и NewsOne. Парламент за эти санкции в итоге проголосовал, но Совбез еще не приступал к рассмотрению этого вопроса.

Одним из самых развернутых - на несколько абзацев - местом доклада стал анализ принятого Радой закона о языках. Он требует от печатных СМИ 100% дубляжа тиража на украинском языке, а от вещателей - 80-90-процентных квот на госязык.

По мнению Дезира, "законопроект может поставить под угрозу плюрализм СМИ на медиарынке, навязать

дополнительные расходы на средства массовой информации и негативно повлиять на отражение разнообразия идей и мнений"

Секретарь ОБСЕ в связи с этим попросил власти "тщательно изучить законопроект в следующих чтениях и

провести тщательные консультации".

Ноябрь

Дезир выразил озабоченность длительностью ареста Кирилла Вышинского - директора РИА Новости Украина. Он потребовал освободить журналиста, когда узнал, что его арест в очередной раз продлили до конца декабря.

"Шок и грусть". Такова реакция Дезира на смерть Екатерины Гандзюк, которая умерла в Киеве 4 ноября.

В конце отчера представитель ОБСЕ призвал ускорить расследование дела журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене и недавно отпустили под домашний арест.