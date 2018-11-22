Главная достопримечательность Италии, Пизанская башня, известная во всем мире своим наклоном, постепенно выравнивается. Об этом пишет ВВС.

Так, по данным группы экспертов, которые занимаются реконструкцией памятника, Пизанская башня выровнялась на четыре сантиметра за последние 20 лет. При этом высота башни составляет 57 метров. По мнению экспертов, ее состояние оценивается как стабильное.

Фото: Википедия

Отметим, что еще в 1990 году башня была закрыта для публики впервые за 800 лет на фоне опасений, что он может быть на грани уничтожения. В то время он отклонялся на 4,5 м от вертикали.

Международный комитет, возглавляемый польским экспертом профессором Микеле Джамиолковски, работал над его стабилизацией в период с 1993 по 2001 годы. В 1911 году было зафиксировано, что вершина башни наклоняется на 1,2 мм в год. В 2006 году вершина башни была отклонена на 5,3 м от центра.

Напомним, в Венесуэле произошло сильное землетрясение. В столице 190-метровый небоскреб превратился в Пизанскую башню.

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