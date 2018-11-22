Предстоятель Албанской православной церкви назвал предоставление Томоса Украине "хождением по минному полю"
Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выразил опасение, что планы Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии являются "хождением по минному полю".
По его мнению, в Украине проступает опасность раскола единства мирового православия. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.
"Оно (хождение - Прим.Ред.) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных Церквах. В итоге вместо единства православных в Украине проступает опасность раскола единства мирового православия", - указывается в обращении.
Анастасий сообщил, что поделился своим мнением с Патриархом Константинопольским Варфоломеем во время личной встречи на острове Крит. По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы "болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать".
Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями Киевского патриархата. Позднее Армянская апостольская церковь сообщила, что выступает против предоставления Украине томоса об автокефалии.
В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.
Как сообщала "Страна", сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге.
"Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украинской православной церкви заявили о системном давлении властей на епископов в разных регионах страны.