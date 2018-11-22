Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выразил опасение, что планы Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии являются "хождением по минному полю".

По его мнению, в Украине проступает опасность раскола единства мирового православия. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.

"Оно (хождение - Прим.Ред.) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных Церквах. В итоге вместо единства православных в Украине проступает опасность раскола единства мирового православия", - указывается в обращении.

Анастасий сообщил, что поделился своим мнением с Патриархом Константинопольским Варфоломеем во время личной встречи на острове Крит. По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы "болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать".

Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями Киевского патриархата. Позднее Армянская апостольская церковь сообщила, что выступает против предоставления Украине томоса об автокефалии.

В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.

Как сообщала "Страна", сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге.

"Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украинской православной церкви заявили о системном давлении властей на епископов в разных регионах страны.