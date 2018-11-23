В пятницу, 23 ноября, благодаря антициклону Constantin, который продолжает господствовать по всей территории страны, в Украине будет прохладно, но сухо. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на официальном сайте Укргидрометцентра.

Так, по всей территории Украины днем воздух будет прогреваться максимум до +2 градусов, за исключением Ужгорода - тут синоптики обещают +5...+7 градусов днем и +1...+3 - ночью. В столице днем возможен небольшой минус, а ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. В других областях будет еще холоднее: -5...-8 ночью. Осадков не предвидится.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

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